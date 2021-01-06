Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile evinde görüştü.Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı, Beytepe'deki Devlet Bey Konağı'nın kapısında karşıladı. Erdoğan, yağmurlu bir havada kapıda kendisine "Hoşgeldiniz" diyen Bahçeli'ye, "Elhamdülillah, rahmetle geldik" diye karşılık verdi. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 70 dakika sürdü. Karşılıklı olarak yeni yıl tebrikinde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, önümüzdeki dönemde yürütülecek reform çalışmalarını, Cumhur İttifakı bünyesinde atılacak adımları, iç ve dış gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı makam otomobiline kadar uğurladı. Bu sırada Erdoğan ve Bahçeli yan yana yürürken, şemsiyeyi Erdoğan'ın taşıması dikkat çekti.Başkan Erdoğan'ın dün Bahçeli'nin evine gerçekleştirdiği bu ziyaret, üçüncü ziyareti oldu. Erdoğan, ilk olarak 31 Temmuz 2019'da Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bu ziyarette de güncel siyaset ve dış politika konuları ele alınmıştı. Erdoğan'ın ikinci ziyareti ise 23 Ekim 2019'da oldu. Bahçeli'yi o dönem geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de yurtdışından ilk konuğu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olacak. 2019'un son haftasında TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği 522 deprem konutunun temel atma törenine video konferansla katılan Erdoğan, yeni yılın ilk haftasında Rama'yı ağırlayacak. Erdoğan ile Rama görüşmesinde; Doğu Akdeniz ve Balkanlar başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kovid-19 ile mücadele konuları ele alınacak. Ayrıca, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki 500 milyon dolarlık ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar görüşülecek.