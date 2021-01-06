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Kara’da FETÖ operasyonu: 22 şüpheliye gözaltı

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Kara’da FETÖ operasyonu: 22 şüpheliye gözaltı
ANKARA merkezli 10 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 28'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu ve şüphelilerin FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. 22 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ.'nin de olduğu öğrenildi. Balıkesir merkezli 3 ilde devam eden soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
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Kara’da FETÖ operasyonu: 22 şüpheliye gözaltı
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