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MSB’den darbe imasına tepki

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
MSB’den darbe imasına tepki
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Peygamber Ocağı olarak bilinen TSK, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, milletinin emrinde, görevinin başındadır. TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."
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MSB’den darbe imasına tepki
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