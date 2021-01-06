Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız." Emine Erdoğan, paylaşımında, "Bir A4 kağıdın üretimi için ortalama 10 litre su harcanıyor. Tek bir kot pantolon üretmek için yaklaşık 10 bin litre su kullanılıyor" mesajlarının yer aldığı videoya da yer verdi. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek, 'Sıfır Atık' projesi ile çevre çalışmaları hakkında bilgi verdiğini bildirdi.