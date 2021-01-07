3 isme 81 ilde suç duyurusu

AK Parti, 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak. Parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusu yapıldı. Sakarya'da da bir vatandaş Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.Başbuğ, "Erken seçim olsaydı, 27 Mayıs darbesi olmazdı" diyerek, seçilmiş iktidarı hedef almıştı.Sağlar ise "Türbanlı hâkimin adil olacağını düşünmüyorum" sözleriyle tepki toplamıştı.Ataklı ise yaptığı paylaşımda "Erdoğan nasıl gider" sorusunu sormuş, ardından "Çok büyük bir deprem, felaketle..." yanıtını vermişti. Ataklı, "Erdoğan'ın darbeyle de gidebileceğini ancak, askerin bu gücünü yitirdiğini" söyleyerek tepki toplamıştı.