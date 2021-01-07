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'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı

'nın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu bölge karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 12:23 Son Güncelleme: 7.1.2021 12:24 ABONE OL
Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Haskızılören Mahallesi Çürük mevkisindeki 15 evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Mahalle muhtarı Eyüp Beşbaş, birkaç kişide Kovid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldığını söyledi.

Testlerin sonucunda pozitif vakaların belirlendiğini aktaran Beşbaş, filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı
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