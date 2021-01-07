Son dakika | Yeni 'Çiftlik Bank' skandalı: Onlarca kişi parasının peşine düştü...

YÜKSEK GELİR VAADİYLE PARA YATIRDILAR



İkinci bir çiftlik bank skandalı ile internette 'Çiftliğim' adı altında bir site kuruldu. Siteye üye olan vatandaşlar yatırdıkları meblağlar sonrası kar elde edebileceğini düşünüyorlardı. Para kazanmayı hedefleyen bazı üyeler parayı yatırmalarına rağmen gelir elde edemeyince site yöneticileri hakkında şikayetçi oldu. Söz konusu site yetkilisi 34 yaşındaki A.G. ve 37 yaşındaki E.T. tespit edilip ifadelerine başvuruldu.