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| Yeni '' skandalı: Onlarca kişi parasının peşine düştü...

haberi: Son dönemlerde hayvan besiciliği üzerine internet üzerinden para kazanmayı hedefleyen dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. ‘’ dolandırıcılığı sonrası aynı yöntemle ‘’ isimli site kuran dolandırıcıların yüksek gelir vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıkınca hakklarında 10 yıla kadar istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:15 Son Güncelleme: 7.1.2021 15:41 ABONE OL
Son dakika | Yeni 'Çiftlik Bank' skandalı: Onlarca kişi parasının peşine düştü...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada skandal durum ortaya çıktı. Bilindiği üzere Çiftlik Bank adı altında kurulan hayvan besiciliği sistemi ile tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 1 milyar 139 milyonluk vurgunla yurt dışında kayıplara karışırken arkasında binlerce mağdur bırakmıştı.

YÜKSEK GELİR VAADİYLE PARA YATIRDILAR

İkinci bir çiftlik bank skandalı ile internette 'Çiftliğim' adı altında bir site kuruldu. Siteye üye olan vatandaşlar yatırdıkları meblağlar sonrası kar elde edebileceğini düşünüyorlardı. Para kazanmayı hedefleyen bazı üyeler parayı yatırmalarına rağmen gelir elde edemeyince site yöneticileri hakkında şikayetçi oldu. Söz konusu site yetkilisi 34 yaşındaki A.G. ve 37 yaşındaki E.T. tespit edilip ifadelerine başvuruldu.

ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

İki yetkili internet sitesinin sahibi olduklarını kabul edip üyelerin kendi istekleriyle para yatırıp oyun oynadıklarını, kar elde ettiklerini ve kesinlikle dolandırıcılık kastlarının olmadığını beyan ettiler. Savcılık ise yürütülen soruşturma sonunda iki yetkilinin mağdur vatandaşların iradelerini fesada uğratarak haksız menfaat elde ettiklerini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 'Çiftliğim' isimli internet sitesi sahiplerinin 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika | Yeni 'Çiftlik Bank' skandalı: Onlarca kişi parasının peşine düştü...
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