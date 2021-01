FETÖ ilişkilerimizi zehirleyemez

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki ülke arasında sağlık ve tıp, eğitim, yapı işleri, cami restorasyonu alanlarında da 5 anlaşma imzalandı. Erdoğan ile Rama iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına dair ortak siyasi bildiriye de imza attı.Başkan Erdoğan ve Rama, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz. Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkânları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları kardeşlerimize teslim edeceğiz.Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk.FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.Bu arada, Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile Sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut öğrencimiz eğitim- öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ortak basın toplantısında şunları söyledi: "İki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkânını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığımız baş başa görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için müteşekkirim. Birçok konuyu ele aldık. Depremden etkilenen ailelere yapılan yardımlar için Türk halkına da müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı. Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve Sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Türkiye koronayla mücadeled hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuş, yanımızda durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" sözlerindeki gibidir."Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğiz. İstanbul'da 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Arnavutluk'taki hastane 150 odalı olacağı için üç ay dedik. Bu, leblebi çekirdek. Tam donanımlı olacak. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcıyız. Arnavutluk'ta 600'ü aşkın firmamız, 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Ekonomik işbirliğimizi yeni boyuta taşıyacağız. TİKA, Arnavutluk'ta 20 milyon euro değerinde 500'ü aşkın restorasyon projesini hayata geçirdi. İşkodra'da tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.