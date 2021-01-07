‘Kaset kumpası’ mütalaası: Hedef MHP yönetimiydi

CHP'nineski genel başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu belirtilen görüntülerin internette yayınlanması ile ilgili FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 170 sanıklı 'kaset kumpası' davasında esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 437 sayfalık mütalaada görüntülerin FETÖ terör örgütü tarafından teknik takip ve izleme ile elde edildiği, siyasi sonuçlar kazanılma amacıyla internette yayınlandığı ifade edildi. Cumhuriyet savcısı Cem Solmaz tarafından hazırlanan mütalaada, Deniz Baykal'ın Angora Evleri'ndeki ikametine çilingirle girilerek 4 eski istihbaratçı polisin 28 Ağustos 2008'de dinleme cihazı olan 'böcek' yerleştirdiklerini, yerleştirilen cihazdan ise ne tür ses ve görüntü elde edildiğinin belirlenemediğini aktarıldı. Mütalaada siyasi hayatı dizayn etmeye çalışan FETÖ'nün hedefinde MHP'li yöneticilerin olduğuna ve yönetimin değiştirilmek istendiğine dikkat çekilerek, "Asıl olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alındığı ve görevinden ayrılmasının istendiği anlaşılmıştır" denildi. Görüşte, atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle 28 sanığın beraati, haklarında yakalama emirleri bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.