Külliye’de görkemli karşılama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli bir resmi törenle karşılandı. Konuk Başbakan Rama'nın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.Başkan Erdoğan, Rama'yı, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Erdoğan ve Rama, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.Başkan Erdoğan akşam da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama onuruna akşam yemeği verdi.