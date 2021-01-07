Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Saadet Partili isme sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki evinde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, Asiltürk ziyaretinin ardından bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan, ziyaretin ardından açıklama yapmadan Asiltürk'ün evinden ayrıldı.

Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanlığı programında yer almıyordu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de programda yer almamasına rağmen sürpriz şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret | Video

ERBAKAN'A EN YAKIN İSİMLERDENDİ

Asiltürk, Milli Görüş siyasetinin lideri Necmettin Erbakan'a en yakın isimlerdendi. Asiltürk, Erbakan'la yakın çalışma gerçekleştirmişti. İşte

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eyül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine getirildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.