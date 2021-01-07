Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde aşılar ve tedbirler var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geliyor. Videokonferans ile gerçekleşecek toplantı saat 17.00'de başlayacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapmayacak, toplantıya dair yazılı değerlendirme paylaşılacak.

Toplantının en önemli gündem maddesinin aşıların dağıtımı ve uygulanması ile ilgili detaylar olduğu belirtiliyor. Bilim Kurulu, ayrıca vaka sayıları ve tedbirleri de değerlendirecek.

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