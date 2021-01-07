SON DAKİKA HABERLER | Rüzgar bebeği devlet kurtardı! Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle hayata tutundu





GEN TEDAVİSİ İÇİN ABD'YE GİTTİ: Rüzgar bebek ayrıca şimdiye kadar gen tedavisi için Amerika ve Avrupa'ya giden 12-13 SMA'lı çocuktan biri. Rüzgar bebek için yürütülen kampanya sonucunda 2.4 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon 650 bin lira) değerindeki dünyanın en pahalı tedavisi için gereken para toplandı ve Rüzgar ailesiyle Eylül'de tedavi için ABD Texas'taki San Antonio kentinde bulunan Christus Health Hastanesi'ne gitti. ABD'de 3 ay kaldıklarını ve 2 hafta önce döndüklerini anlatan baba Erdoğan, "Rüzgar şu an 17 aylık. 14 aylık iken Rüzgar'a Zolgensma gen tedavisi yapıldı. Kiloya göre belirlenen doz, makine marifetiyle şırıngayla vücuda veriliyor ve bu işlemler deneyimli bir hemşire gözetiminde yapılıyor. İşlem yaklaşık 1 saat sürüyor ve sonrasında hastanede bile kalmanıza gerek olmuyor. 1 saatin sonunda milyon dolarlık tedavimiz bitti ve hastaneden ayrıldık. Hatta ben o 2.4 milyon dolarlık şırıngayı hatıra olsun diye aldım. Haftada bir kan tahlilleri yapılarak 3 ay gözlem altında tutuluyor" dedi.