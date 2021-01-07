SON DAKİKA! İşte CHP'nin sözde tarafsız hocaları

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması CHP ve yasadışı sol örgütlerin provokasyonuyla bir isyan dalgasına dönüştü. Bulu'nun rektör olarak atanmasını eliştiren CHP yönetimi, yıllarca çeşitli üniversitelerde rektörlük ve akademisyenlik yapmış onlarca isme partinin çeşitli kademelerinde görev verdi. Rektörlerin siyasi bir kişiliğinin olmaması gerektiğini savunan CHP'de siyaset yapanların büyük bir kısmının akademi kökenli olması da dikkat çekiyor. Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından rektör olarak atanan isimlerin bugün CHP saflarında boy göstermesi CHP'nin Bulu'nun rektörlüğüne karşı çıkma gerekçesini de çürütüyor.