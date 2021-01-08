KKTC'de aile faciası: Bilgisayar oyunundan etkilendi ailesini katletti

Yaşanan olayın ardından polis tarafından yapılan açıklamada, "08.01.2021 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Geçitkale'de sakin İbrahim Çobanoğlu ve Bengü Çobanoğlu ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir" denildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının çok yönlü olarak devam ettiği duyuruldu.

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