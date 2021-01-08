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Son dakika haberler: Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor

'nde () koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz- 2 çalışmalarında gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor. Son dakika gelen haberde Faz-2 kapsamında aşının gönüllü uygulamasının bu ay içinde başlayacağı belirtildi. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:28 Son Güncelleme: 8.1.2021 13:37 ABONE OL
Son dakika haberler: Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor

Son dakika haber: ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz- 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.



SON DAKİKA! HER HANGİ BİR YAN ETKİYE SATLANMADI

Faz- 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.



TARAMA DEVAM EDİYOR

Faz- 2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde gönüllülerin sağlık taramalarının devam ettiği öğrenildi.



SON DAKİKA HABER: OCAK İÇİNDE BAŞLAYACAK

Şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi. Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise, Ocak ayı içinde başlayacağı belirtildi.

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Son dakika haberler: Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor
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