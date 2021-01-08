Son dakika haberler: Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor

Son dakika haber: ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz- 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.
SON DAKİKA! HER HANGİ BİR YAN ETKİYE SATLANMADI
Faz- 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.
TARAMA DEVAM EDİYOR
Faz- 2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde gönüllülerin sağlık taramalarının devam ettiği öğrenildi.