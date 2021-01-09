Bitlis PKK'ya ait 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda PKK'ya ait toprağa gömülü 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Harmanyeri Köyü kırsalında PKK'ya ait toprağa gömülü patlayıcı madde ve yaşam malzemesi olduğu ilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı.



Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-02" operasyonu kapsamında Harmanyeri Köyü kırsalında; toprağa gömülü plastik bidon içerisinde tuzaklanmaya hazır 100 kilogram amonyum nitrat, toprağa gömülü naylon brandaya sarılı 20 adet 4'lü pil bloğu, 2 akü, 36 litre sıvı yağ ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.