CHP’li başkanın sözleri İYİ Partilileri kızdırdı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclis toplantısında tartıştığı İYİ Partili Meclis üyesine, "İYİ Parti CHP sayesinde var oldu" dedi. Başkanı protesto eden İYİ Partililer toplantının ikinci oturumuna katılmadı. HDP'nin 2015'te seçim barajını aşmasıyla birlikte sevinçten ne yapacağını şaşıran ve vatandaşa pilav dağıtımıyla gündeme gelen CHP'li Başkan Ülgür Gökhan, geçtiğimiz gün gerçekleşen belediye meclis toplantısında Millet İttifakı'nda büyük bir çatlağa neden olacak sözler sarf etti. Mecliste oluşturulan komisyonlara İYİ Partili meclis üyelerinin alınmadığını dile getiren İYİ Parti Meclis üyesi Burak Kunt, "Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi arkadaşlarım bu konuya sessiz kaldı. Hepinize sitem ediyor, hepinizi kınıyorum" dedi. Kunt ile tartışan Başkan Gökhan, "Ben bir şey söylemek zorunda değilim, söylersem iş başka yerlere gider ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" deyince meclis salonu adeta buz kesti. "Başkanım bu sözlerinize emin misiniz?" diyen Kunt'a "Siz anladınız onu. Sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz adabı bozduğunuz için Çanakkale'de İYİ Parti-Cumhuriyet Halk Partisi ittifakını zedelediniz" diye konuştu. Kunt, "Doğruları duymak istemediğiniz için ortamı germekle suçluyorsunuz. Ama asla beni susturamazsınız" diyerek üç meclis üyesi ile birlikte oturumu terk etti.