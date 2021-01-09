Hakkârili aileler de evlatları için eylemde

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da eylem başlatan Diyarbakır Anneleri, bölgede diğer illerdeki anneleri de cesaretlendirdi. Şırnak'ta eylem başlatan ailelerin ardından Hakkâri'de dün HDP il binası önünde bir araya gelen 12 aile de eylem yaptı. Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkâri HDP il binası önüne geldi. Aileler burada HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı. Hakkâri ve ilçelerinden gelen 12 aile, HDP binası önünde 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler bir süre daha yürüyüp dağıldı.