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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA'lı çocuklarla ilgili son dakika açıklaması! En iyisini yapmak üzere... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun toplandığını duyurarak gen tedavisi konusundaki son gelişmelerin değerlendirildiğini açıkladı. Bakan Koca: SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 18:53 Son Güncelleme: 9.1.2021 18:59 ABONE OL