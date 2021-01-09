Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA'lı çocuklarla ilgili son dakika açıklaması! En iyisini yapmak üzere...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır.
SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır. pic.twitter.com/FN9eINMz0C— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021
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