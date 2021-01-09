Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.