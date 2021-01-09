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Son dakika: açıkladı! Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:04 Son Güncelleme: 9.1.2021 14:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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