Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:04Son Güncelleme: 9.1.2021 14:05ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi