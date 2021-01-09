Taciz eden işten atılacak

Bilecik'ebağlı Bozüyük'ün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP'de son aylarda ortaya çıkan taciz skandallarının ardından personelin yenilenen toplu iş sözleşmelerine "taciz" maddesi ekletti. CHP yönetiminin taciz olaylarına karşı suskunluğu sürerken Bozüyük Belediyesi ilginç bir önlem aldı.Yeni yıl ile birlikte yenilenen iş sözleşmeleri kapsamında sendikalarla masaya oturan Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Belediyenin Personel A.Ş bünyesinde 232 işçiyi ilgilendiren törende sözleşme maddeleri arasına eklenen taciz ve istismar maddesi dikkat çekti.Bakkalcıoğlu yapılan düzenleme ile ilgili, "Yaptığımız toplu sözleşmeye sendika ile birlikte bir madde ekledik. Kadın ve çocuk istismarına bulaşan ve bu durumu kanıtlanan personelin iş akdi derhal feshedilecektir" dedi.