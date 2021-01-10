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’da eylem hazırlığı yapan iki DEAŞ’lı yakalandı

MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla 'de DEAŞ ile birlikte çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdiği belirlenen ve 'da eylem hazırlığında olan iki şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Ankara’da eylem hazırlığı yapan iki DEAŞ’lı yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da büyük bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ ile birlikte sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve M.E.H'yi takibe aldı. Şüpheliler yer değiştirerek Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerin içerisinde kalmaya başladı. Şüphelilerin, Suriye'de çatışma bölgesinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında şüpheliler M.H. ve M.E.H, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandıkları yerde gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bu arada, Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Ankara’da eylem hazırlığı yapan iki DEAŞ’lı yakalandı
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