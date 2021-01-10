Çatlak büyüyor

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın belediye meclis toplantısında tartıştığı İYİ Partili Meclis Üyesi Burak Kunt'a "İYİ Parti, CHP sayesinde var oldu" demesiyle birlikte Millet İttifakı'nda başlayan çatlak sürüyor. Çanakkale İYİ Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı CHP Genel Merkezi'ne şikâyet etti ve "Yaptırım bekliyoruz" dedi. İYİ Parti il teşkilatı, yaşanan olay üzerine "Her iki genel merkezi de konuyla ilgili bilgilendirdik. Ülgür Gökhan için bir yaptırım bekliyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.Yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın, İYİ Parti belediye meclis üyesi Sayın Burak Kunt'a ve nezdinde İYİ Parti'ye yönelik söylediği 'İYİ partinin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir' sözlerine binaen: Konuşma yapan, seçimlere birlikte girdiğimiz ve bundan dolayı tarihinin en yüksek oyu ile seçilen bir belediye başkanı. Maalesef demokrasi bazı bedenlere yük gelebilir. Biz Çanakkale İYİ Parti olarak konunun önemine binaen, her iki genel merkezimizi bilgilendirdik. Şimdi Çanakkale CHP İl Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı adına bir açıklama ve yaptırım beklemekteyiz" ifadeleri yer aldı. CHP İl Başkanlığı ise "Aile içinde yaşanan küçük bir tartışma" diyerek yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını açıkladı.