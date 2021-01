‘Çocuklarımızın tedavisi için en iyisini yapıyoruz’

Musküler Atrofi (SMA) Bilim Kurulu, gen tedavisi konusundaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrası Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri paylaştı:Bilim Kurulumuz SMA hastalığının tedavisinde en tecrübeli bilim insanlarımızdan oluşmaktadır. Yaptıkları değerlendirmede; SMA hakkındaki gelişmelerin ve yapılan bilimsel danışma kurulu toplantı kararlarının basın ile paylaşılarak doğru bilginin hem yazılı hem de görsel medyada ulaşılabilirliğinin artırılması gerektiği, etkinlik ve güvenilirlik açısından henüz yeterli kanıt bulunmayan gen tedavisi uygulanması için ülkemizde kampanyalar düzenlenmesinin uygun bulunmadığı bildirilmiştir.Toplantıda SMA'lı çocukların tedavi sonrası bilişsel ve fiziksel gelişimlerinin izlenerek bu bireylerin toplumsal hayata katılım konusundaki nesnel katkısının belirlenmesine dair çalışmalar yapılması gerekliliği kaydedilmiştir. Yurtdışında Zolgensma tedavisi alan vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri sonrası Nusinersen tedavisini sürdürme gayreti içinde olduğuna dair bilgiler olduğu, bilimsel literatürde her iki ilacın birlikte kullanımına dair güvenlik bilgisinin bulunmadığı, bu nedenle ciddi yan etkiler görülebileceği, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilirken, Nusinersen tedavi uygulama merkezlerinin sayısının artırılmasının gerekliliği de vurgulanmıştır. SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Onlar için en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz.SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor. Biz de bu tedavi bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda uygulanmasını sağlıyoruz. Bundan sonra da hangi tedavi olursa olsun bir çocuğumuzun hayatını iyileştirecekse o tedaviyi de uygulayacağımızdan emin olunuz.dün 168 bin 289 kişiye Kovid 19 testi yapıldı, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 22 bin 631, ağır hasta sayısı 2 bin 903 oldu. 7 bin 902 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız" dedi.