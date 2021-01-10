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Osmanbey Kampüsündeki söndürüldü

Osmanbey Kampüsü’ndeki lojistik depoda çıkan saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. valisi , olayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, "Yaklaşık 8 milyon liralık zarar var" dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.1.2021 20:09 ABONE OL
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki yangın söndürüldü

Alınan bilgilere göre yangın Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. Bölgenin jojistik malzemesinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 14 dönüm kapalı alan üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu lojistik deposunda çıkan yangın büyüyerek tüm binayı sardı.

Yangın için itfaiye ekiplerine haber verilirken, çok sayıda ekip olay yerine hemen intikal etti. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangın çıkan deponun içerisinde ranza, bataniye, yorgan, yastık, beyaz eşya ve mobilyaların bulunduğu öğrenilirken, söndürmek için bölgeye 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler sevk edildi.

Son dakika haberi: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yangın! İşte ilk görüntüler...

Saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı

ŞANLIURFA VALİSİ ABDULLAH VALİ ERİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Şanlıurfa valisi Abdullah Vali Erin olayda can kaybı ve yaralının olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Şanlıurfa dahil 7 ilin lojistik üssü olan Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsündeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye, AFAD ve TOMA ile müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'en bilgi alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ''yaklaşık 8 milyon lira maddi hasarın yaşandığı deponun çevre illerin ihtiyaçlarının karşılandığı bir lojistik merkez olduğunu ifade etti.

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Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki yangın söndürüldü
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