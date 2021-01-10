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Milyonlarca makaron ele geçirildi

polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 milyon 740 bin adet ‘makaron’ diye tabir edilen boş sigara kağıdı ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:40 ABONE OL
Milyonlarca makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gümrük kaçağı ürünleri satarak devleti maddi zarara uğratan ve her hangi bir denetime tabi olmadığı için insanların sağlığını tehlikeye atan kişilerle mücadelesine devem ediyor. KOM ekipleri, kent genelinde bulanan 3 farklı depoya yaptığı baskında milyonlarca makaron ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'makaron' diye adlandırılan boş sigara kağıdı kent genelindeki 3 farkı depoda olduğunu tespit etti. Yüreğir ilçesinde Yenidoğan, Çukurova ilçesinden Şambayat Mahallesinde ve Seyhan ilçesinden Toptancılar sitesinde bulunan depolara baskın düzenleyen KOM polisi 2 milyon 740 bin makaron ele geçirilirken olaya ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Milyonlarca makaron ele geçirildi
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