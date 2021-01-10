Sabancı suikastinin üzerinden 25 yıl geçti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin Sabancı Center İş Merkezi'nde, 9 Ocak 1996'da DHKP/C terör örgütü üyelerince öldürülmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ve yargılama sürecindeki mahkeme kararlarına göre, DHKP/C terör örgütünün Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal'ın, açık görüşte Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'a eylem talimatını verirken, Fehriye Erdal da saldırıdan 6 ay önce Sabancı Center'ın temizlik işlerini yapan şirkete işçi olarak girdi. Olay günü Duyar ve Akkol, asansörle 15. kata kadar çıkıp, tuvalette susturucuları silahlara takarak Erdal'la 25. kata çıktı. Duyar'ın Sakıp Sabancı'nın odasını ikinci kez sorması üzerine heyecanlanan Erdal, sol taraftaki odayı gösterip kaçtı. Odaya giren Duyar, Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün'ü, İsmail Akkol da başka bir odada sekreter Nilgün Hasefe'yi öldürdü. Duyar, 1 yıl sonra örgütten ayrılmaya karar vererek Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Kartal, Duyar ile firari sanıklar Akkol ve Erdal'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı. Duyar, 25 Temmuz 1997'deki duruşmada, örgütün kendilerini propaganda malzemesi olarak kullanmaya başladığını belirterek, örgütün gerçek yüzünü teşhir etmek için teslim olduğunu söyledi. İtirafçı olan Duyar, cezaevinde Semra Polat ile evlendi. Duyar, Afyon Cezaevi'nde Nuri ve Vedat Ergin'in elebaşı olduğu "Karagümrük Çetesi" üyelerince 1999'da öldürüldü. Akkol ise 2014'te Yunanistan'da yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. Türkiye'ye iade talebi Yunan mahkemesince reddedildi. Akkol, Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erdal ise 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkınca "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı. Türkiye'ye iade edilmeyip Belçika'da yargılandı. Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 2017'de Erdal'ı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı. Türkiye'de Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor. AA