Sarıkamış şehitlerine eksi 14 derecede anma

Enver Paşa komutasında, 106 yıl önce yapılan Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik düzenlenen törenle anıldı. Sarıkamış Harekâtı'nın 106'ncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği, ilçedeki Ayyıldız Tören Alanı'nda başladı. Sarıkamış Harekâtı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında bekledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Kazım Karabekir Kışlası 9'uncu Komando Tugayı'nda görevli Topçu Yüzbaşı Çapan Özçiftçi, 106 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı'nı anlattı. Sarıkamış'ın tanık olduğu acıların çok büyük olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Allahuekber Dağları'nın zirvesinden milletimizin sinesine bir çığ düşmüş ve orada bütün Anadolu'nun ciğeri yanmıştır. Sarıkamış; en az o acılar kadar tarih sayfalarına geçen büyük bir kahramanlığın da şahididir. Burada can vererek şehadete yürüyen yiğitler, birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanı olmuşlardır" dedi."Biz, bakanlık olarak bu kutlu emaneti yarınlara aktarmayı bir mukaddes vazife olarak görüyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Bu emanet Türkiye'dir, Türkiye'nin milli bağımsızlığıdır. Bu emaneti dün Allahuekber Dağları'nda zorluklara göğüs gererek yürüyen Mehmet'ler omuzlamıştır. Çanakkale'de onbeşliler, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'ler omuzlamıştır. Bu emanet, bugün insanlığın umudu olan Türkiye'nin gençlerinin omzundadır, bizim omuzlarımızdadır. Biz Türkiye'yi aydınlık bir istikbale taşımak için var gücümüzle çalışırken, milli bağımsızlık emanetini aynı şuurla taşıyan gençlerimizin heyecanından, enerjisinden ilham alıyoruz." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise, "Ecdadımızın millet olma şuuruna gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bizleri bölmek, aramıza nifak sokmak, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen dahili ve harici mihraklar şunu iyi bilmelidir ki biz 1000 yıldır bu toprakları omuz omuza, can cana, yan yana koruduk" dedi. Törene katılanlar, hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğu bölgede Sarıkamış Şehitliği'ne uzanan 700 metrelik yolda saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.SABAH