Son dakika: İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin isim listesini açıkladı!

Ege Bölgesi'nde dünyaya gelen 112.030 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç, Kerem; kız bebeklerde ise İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Zeynep, Defne, Elif ilk sırada yer aldı.



Akdeniz Bölgesi'nde 143.877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel, Elif isimleri tercih edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 100.679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif, isimlerinin yanında Miran ve Azra isimleri yaygın olarak kullanıldı.