Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında ve uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 06:52 ABONE OL
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA