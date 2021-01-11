Aynı personeli 9 ayda 3 kez işten attı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 12 sözleşmeli personeli 9 ayda 3 kez işten çıkartarak adeta bir rekora imza attı. Açtıkları dava ile iki kez işe dönen personelin açtığı üçüncü işe iade davası sürüyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 12 personelinin sözleşmesini "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç yoktur" diyerek tek taraflı olarak feshetti. Sözleşmeli memurların daha önce açtıkları işe iade davası ile iki kez işlerine döndükleri, son olarak 7 Ocak 2020'de Başkan Gümrükçü tarafından üçüncü kez işten çıkartıldıkları öğrenildi. Yeniden işe iade davası açan personelin hukuk mücadelesi sürerken yaşanan bu durum Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye olan tepkileri arttırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi yetkilileri mahkemenin iki defa işe iade kararı vererek haklılıklarını tescillediği personelin tekrar iş akdinin sonlandırılmasının hukuku hiçe saymak olduğunu belirtti.Sendika yetkilileri, "7 Ocak 2020 meclisinde 33 personelin isim isim 2020 yılı içerisinde çalışmaya devam edeceği taahhüt edilerek tüm personelin sözleşmesinin yenilenmesine oy birliğiyle karar verildi. 17 Ocak 2020 tarihinde tüm personel ile yeni sözleşmeler imzalandı. Fakat 31 Ocak 2020 tarihi ile aynı 12 personelin sözleşmesi belediye tarafından tek taraflı "hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç yoktur" denilerek yeniden feshedilmiştir. Tekrar başlayan hukuksal süreç sonunda İdare Mahkeme, 12 kişinin tüm yasal haklarıyla işlerine yeniden iadesi kararını vermiştir. 30 Kasım 2020 itibari ile aynı sözleşmeli personele, üçüncü kez sözleşmelerinin yenilenmediğine dair tebligat verilmiştir. Sürekli aynı personelin işten çıkarıldığı düşünülünce bu işlemin belediyenin küçülmeye gitmesi ile bir ilgisi olmadığı aşikardır" diye konuştu.