Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ancak bu kavramın içeride ve dışarıda Türkiye aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığına vurgu yapan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:Bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir.Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Günümüzün zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım ve milletim adına bir kez daha takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli iradeyi hedef alarak, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "sözde" ifadesini kullandı. Her seçimde yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu'nun bu saygısızlığı büyük tepki topladı:ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza "sözde" diyerek, millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır.Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir.Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır.Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütlerine tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak.Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir.Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir.Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. Demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı.Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2021'in ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda koronavirüsle mücadele konusu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen son durumla ilgili sunum yapacak. Aşı çalışmalarındaki gelişmeler ve aşılama takvimi de toplantıda masaya yatırılacak. Uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması, alınacak yeni tedbirler veya esnetilmesi düşünülen tedbirler değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dış politika olacak. Son günlerde ABD'de yaşanan gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, yeni dönemde ABD ile ilişkiler de ele alınacak. Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı video konferans görüşmesinden sonra yapılacak kabine toplantısında AB ile ilişkiler de değerlendirilecek. Ayrıca, hukuk ve demokrasi alanında yürütülecek reform çalışmaları ile ekonomide gelişmeler de ele alınacak.