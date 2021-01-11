Cumhur İttifakı kirli siyasete geçit vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Ocak ayı ilk toplantısı 11 Ocak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında saat 15.00'da başladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın Halk Ekmek büfelerinin listesini isteyen meclisin iradesini tanımayan İBB yönetiminin sergilediği tavra methiyeler dizdi. Daha sonra CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ve şu an Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü olan Özgen Nama üzerinden konuşma yaptı.

Özkan konuşmasında "Sancaktepe benim de bölgem olduğu için Özgen Nama da benim arkadaşım. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP grubu örgütçü diyerek sanki terörist havası oluşturmaya çalışıyor" ifadeleri AK Parti ve MHP grubu tarafından protesto edildi. Özkan'ın konuşmasının ardından söz alan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Arkadaşın sözleri bizim tarafımızdan aslında muhatap alınacak kelimeler değil. Ancak Türkiye'nin çok hassas olduğu Hele Hele bizim de AK Parti olarak ve birey olarak çok hassas olduğumuz bir konuda açık ve aleni iftira atmasına mutlaka cevao vermemiz gerekir şimdi sancaktepe belediye başkan adayı arkadaşın, etnisitesiyle ilgili kendi iç dünyasındaki şovanist ruhu dışa yansıtmak için böyle bir ifade kullandı.

CHP İstanbul il başkanlığının sosyal medya paylaşımını okuyorum diyor ki İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İPA koordinatörü ve Bimtaş Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyun ile birlikte pandemi sürecinde İBB'nin yürttüğü çalışmalar hakkında düzenlediği toplantıya il başkanımız Dr Canan Kaftancıoğlu ve örgüt yöneticilerimiz katıldı. Şimdi CHP İstanbul İl Başkanlığı kendisini tanımlarken kendisini örgüt diye tanımlıyorsa CHP zaten kendi teşkilat yapısını tanımlarken örgüt yönetimi olarak tanımlıyor. Ben buna ne diyeyim yani CHP'nin kendi tanımlamasını söylemeyeyim de başka bir tanımlama mı yapayım. Diğer taraftan arkadaşlarımız kendi koolisyonlarında birlileri ile birlikteliklerini kamuoyuna izahat yapamıyorlar. Bu arkadaşımız Türk milliyetçisi olduğunu söyledi ya bu arkadaşımız vatanperver olduğunu söyledi ya sonuna da 'infazcıyım' kelimesini ekledi ya. Yüreğin yetiyorsa Diyarbakır'daki Diyarbakır annelerin yanına gitsene bir. Hadi yüreğin yetiyorsa buyur hodri meydan gidemezsin. Sen ancak sana verilenin infazını yaparsın. İnfazcıyım dedin ya ancak verilen talimatların infazını yaparsın" dedi.

'SAVRULDUĞUNUZ NOKTA BİZE ÇOK UZAK'

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise yaptığı grup konuşmasında "İbrahim Bey kendisini 3 cümle ile tanıtacak olsa Türk milliyetçisi olduğunu, belki de ülkücü olduğunu söyleyecektir. Onu kendisine de sormak isterim. Ama savunduğu değerler hele hele savunduğu kişiler geçmişiyle çok tezat şeyler. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Atatürk diyemeyenleri yine Sakine Cansız adında bir teröriste sahip çıkanları, bu devletin polisine taş atanları her fırsatta bu devlete bu millete hakaret edenler ile aynı safta duranları iyi Parti grup başkanvekili olarak savunacağınızı rüyamda görsem inanmazdım beni biraz Kusura bakmayın o Kim o Kim diyorsanız o zaman savunduğunuz kişinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Doğru bir sorgulama yapmıyorsunuz Siz anladınız onu kim olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir İl Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk demeyi uygun görmüyorum derse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın kemikleri sızlar. Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin ifadesi ile de Atatürk Yunan'ın İzmir'e denizden döküldüğü yere kadar kovalar. Onun için gerçekten yapmayın gerçekten yapmayın ama şöyle tabii ki siyaseten ve partinizin savrulduğu nokta ile sizin savrulduğunuz nokta bize çok uzak bir nokta" ifadelerini kullandı.