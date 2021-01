İBB'nin gündemindeki Halk Ekmek büfeleri gerçeği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi ocak ayı ilk toplantısı Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Mecliste AK Parti adına konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimi tarafından algı operasyonu yapılan Halk Ekmek büfelerindeki gerçekleri tek tek anlattı.

Göksu yaptığı konuşmada, "Herhangi biri 'Büyükşehir Belediyesi'ne, meclise, yeni halk ekmek büfeleri açmak için teklif geldi ve AK Parti bunu reddetti' diyebiliyor mu? Diye biliyorsa ispatlasın. Teklif burada. Bilmeden kurusıkı atmayacaksın. İlk defa geçen ay Büyükşehir Belediyesi ile değil Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisi olarak geldi ve kabul edip komisyona havale ettik. 142 tane büfe ile ilgili CHP teklifi olarak geçen ay geldi bu ayda çıkartacağız. Şimdi özellikle öyle bir algı operasyonu öyle bir manipülasyon yapıyorlar ki bugün Doğan Bey'e de espriyle söyledim. Biz siyasette şuna alışkın değiliz biz siyasette hakikati konuşmaya alışkınız Biz Siyasette yalan ve manipülasyonları bilmeyiz yüzümüz kızarır. Utanmadan, sıkılmadan 'Halk Ekmek büfeleri AK Parti ve MHP'liler tarafından engellendi' diye algı operasyonu yapıyorlar. Aziz İstanbullar benim sesimi duyan İstanbullular Halk Ekmek büfeleri ile ilgili bize gelen 'yeni büfe açmak istiyoruz' diye ne bir teklif var ne de bir talep var. Geçen ay geldi, bu ay da onay veriyoruz" dedi.

HER ŞEY REKLAM İÇİN

İBB tarafından bir anda ortaya çıkartılan mobil Halk Ekmek büfelerine de değinen Göksu, "Ama biz bu büfelere onay vereceğiz dedik ve şunu söyledik 'şehit ve gazi ailelerine vermek kaydıyla' dedik. Şehit ve gazi aileleri vermek kaydıyla dedik. Baktılar ki şehit ve gazi deyince rahatsız oldular minibüsler devreye girdi. Şimdi soruyorum size mesele Halk Ekmeğin İstanbullara ulaşması mı? Meseleniz o olsa daha kolay bir formül önerirdik. İstanbul'un her sokağında bakkal var hiçbir maliyeti yok verin bakkallara dağıtsın ekmeği niye vermiyorsunuz? Çünkü sizin derdiniz ekmeğin ulaşması değil. Şimdi 40 tane minibüs kiralanmış aylık maliyeti ortalama 15 bin TL civarında 1 aylık maliyeti 600 bin lira. Ben araştırma yaptım bir Halk Ekmek büfesi en iyi kazandıran Halk Ekmek büfesi 3 bin lira kazandırıyor. İstanbulluların 600 bin lirasını çöpe atacağınıza ekmeği bakkallara dağıtsanız o 600 bin lirayı da İstanbulların hizmetinde kullansanız daha iyi olmaz mı? Olur! Bunu biliyorsunuz ama o zaman 40 tane arabanın camında İBB yazmayacak reklam nasıl olacak? Her şey reklam için değil mi? Tekrarlayalım her şey reklam için!" dedi.