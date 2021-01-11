Kamu çalışma saatleri değişecek mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kamuda esnek mesai saatleri kalkacak mı?

KAMU MESAİ SAATLERİ 2021

Kamu mesai saatlerinde değişiklik olup olmayacağı bugünkü toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile belli olacak. Konuyla ilgili açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.