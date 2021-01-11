Kamu çalışma saatleri değişecek mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kamuda esnek mesai saatleri kalkacak mı?

2021 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar görüşülecek. Kısıtlamaların esnetilmesine yönelik formüllerin masaya yatırılacağı toplantının ardından "Kamuda esnek mesai saatleri kalkacak mı?" sorusunun yanıtı da netlik kazanacak. İşte detaylar…
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.
KAMU MESAİ SAATLERİ 2021
Kamu mesai saatlerinde değişiklik olup olmayacağı bugünkü toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile belli olacak. Konuyla ilgili açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.