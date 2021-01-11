Koronavirüste 'GÖZ' keşfi! Uzmanlardan SON DAKİKA uyarısı!

"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."

DENETİMLER DEVAM ETTİ

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı. Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan, yarın 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar genel itibarıyla sessizliğe büründü ve pazartesi gününe kadar devam etti.