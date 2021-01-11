Koronavirüste 'GÖZ' keşfi! Uzmanlardan SON DAKİKA uyarısı!

Koronavirüs mücadelesinde son dakika 'GÖZ' keşfi: Topyekün bir mücadele verilen koronavirüsün solunum sisteminin yanı sıra gözü de tutabildiği ve hatta ilk bulguların kimi vücutlarda gözde ortaya çıkabildiği ortaya çıktı ve bilim insanlarından çok kritik bir uyarı geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını sırasında hastalığın bulaşmasını önlemek için gözlerin de korunması, en az ağız ve burnun korunması ve ellerin temizliği kadar önemli.
İşte gözde koronavirüs vakaları ve uzmanların kritik uyarıları, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleştirdiği son açıklama;
Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Direktörü, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, Covid- 19 pandemisi ve göz sağlığı ile ilgili bilgiler verdi…
KORONAVİRÜS GÖZ BULGULARI YAPABİLİR, HATTA...
Yeniad şunları söyledi; 2019 yılının Aralık ayından bu yana Covid-19 oldukça şiddetli bir pandemi haline gelmiştir. Covid-19, SARS grubu bir virüs olduğundan daha önceki yıllarda yapılan SARS ile ilgili çalışmalarda virüsün göz bulguları yapabileceği ortaya konmuştur. Konjonjtivit, yaygın bir göz hastalığı olduğundan göz doktorları Covid-19 hastasını değerlendiren ilk doktorlar olabilir.
BU KONUDA İLK UYARIYI YAPAN DOKTOR ÖLDÜ!
Salgının başlangıcında bu konuda tüm dünyayı ilk uyaran da Çin'de mesleğini icra eden Li Wenliang isminde bir göz doktoru olmuştur. Maalesef bu meslektaşımız Covid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetmiştir.
KIZARIKLIK OLUŞUR
Koronavirüse bağlı Çin'de yapılan araştırmalarda göz tutulumu, 1000 hastanın sadece 9'unda görülmüştür. Hastaların klinik bulgularına bakıldığında gözde kızarıklık, sulanma, şişme ve çapaklanma görülmüştür. Yapılan çalışmalar, Covid-19 virüsünün göz sıvılarında bulunabileceği ve bunun da havada asılı kalan virüsler ile gelişebileceği bildirilmiştir. Özellikle Covid-19'lu hastaların el hijyeni çok önem kazanmaktadır. Elin göze götürülerek etraftaki kişilere bulaştırılabileceği akılda tutulmalıdır. Göz sıvıları ile bulaşmanın çok düşük olduğu söylenmesine rağmen bu konuda dikkatli olmakta fayda vardır.
DOKTORLARIN EN ÇOK ZARAR GÖRDÜĞÜ BULAŞ YOLU
Covid-19 salgınında göz doktorları en yüksek riske sahip olan gruplardan biridir. Muayenede hasta ile yakın temas yapıldığından, hasta ve göz doktorlarının özel koruyucu maskeler kullanması son derece önemlidir. Kullanılan cihazların dezenfeksiyonunun her muayene öncesinde yapılması gereklidir. Özellikle kontakt lens kullanan hastaların çok dikkatli olması gereklidir.
MUAYENE VE TAKİP GEREKİR
Koronavirüs'ün göz bulguları nadir olsa da, solunum problemi ve ateşi olan hastalarda gözde kızarıklık, batma, yanma, çapaklanma olması göz tutulumunu düşündürmelidir. Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, ellerin göze değmesi ve daha sonra başka insanlara temas sırasında bulaş olabileceği akılda tutulmalıdır. Konjonktivit, birçok virüs ve bakteriye bağlı oluşabileceğinden hemen panik yapılmaması ama önlemlerin de alınması gereklidir.
KOVİD HASTASINDA GENEL DURUM DÜZELİNCE GÖZ DE DÜZELİYOR
Virüslere bağlı konjonktivitler kendiliğinden iyileşme gösterebilirler. Kullanılan ilaçlar genelde semptomları hafifletmek için kullanılmaktadır. Covid-19'a bağlı gelişen konjonktivit de kendiliğinden düzelebilir ancak mutlaka muayene ve takibi gerekmektedir. Genel durumun düzelmesi ile göz bulgularında da düzelme görülmektedir.
BAKAN KOCA'DAN BİLGİ PAYLAŞIMI VE UYARI
Diğer yandan Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de ilan edildi.
SON 24 SAATTE 176 KİŞİ ÖLDÜ
Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Koronavirüs tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.
"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."
DENETİMLER DEVAM ETTİ
Ankara ve İstanbul başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı. Ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan, yarın 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar genel itibarıyla sessizliğe büründü ve pazartesi gününe kadar devam etti.
Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, vatandaşların kimliklerini ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
İSTANBUL'DA NELER OLDU?
Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yasağın bitiş saatine kadar İstanbul sokaklarında sessizlik hakim oldu.
YOĞUNLUK DÜŞTÜ
Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 13.00 itibarıyla yüzde 13 olarak kayda geçti. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydanlarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar boş kaldı.
Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.