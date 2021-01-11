MSB: son teröriste kadar mücadele sürecek

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiğini, operasyonlarda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini gece-gündüz, dağbayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtilerek "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek" denildi. ANKARA