Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB: son teröriste kadar mücadele sürecek

MSB: son teröriste kadar mücadele sürecek

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
MSB: son teröriste kadar mücadele sürecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiğini, operasyonlarda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini gece-gündüz, dağbayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtilerek "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek" denildi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: son teröriste kadar mücadele sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA