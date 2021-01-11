PKK’nın emir kulları talimatla sokağa çağırdı!

Kobani bahanesiyle düzenlenen ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede HDP'li vekillerin çağrılarına yer verildi. Kobani olaylarında sokağa çıkma ve silah desteği çağrısında bulunan HDP'li eski başkanlar, milletvekilleri, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün üst düzey sorumluları ve yapılanmaları tarafından yapılan eylem çağrıları sonrası 6 Ekim itibariyle başta Doğu ve Güneydoğu illerinde silahlı, bombalı, molotoflu, taşlı ve sopalı saldırılar başlatıldığı belirtildi. İşte detaylar:HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK/KCK terör örgütünün KCK Türkiye yapılanmasında olan ve örgütün kurucularından Duran Kalkan'ın talimatı ile "Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarih ittifakı da tarih birliği de oluşturma fırsatımız olsun" şeklinde açıklama yaptığı belirtildi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.İddianameye göre; Kobani ve hendek eylemleri aynı amaçla yapıldı. Sanıklardan HDP'li milletvekili İbrahim Binici, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Yapılan Kobani olayları esnasında gerçekleştirilen eylemlerin ve ölümlerin PKK tarafından organize edildiği ve özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim" dedi.Eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kobani olaylarına ilişkin destek çağrısında bulunarak "Kazanan hepsini alır. Kaybeden tümünü yitirir. Ara yol kalmadı. Tarihin kırılma anındayız" mesajını paylaştı. Tuğluk, Kobani'ye destek verilmesi yönündeki bir başka çağrısında ise "Kürt halkının, Rojava'nın Kobane ve özgürlük kantonlarının direnişine yakın durmayanlar, yarın bizden uzak olsun" ifadelerini kullandı. Destek çağrıları ile birlikte sosyal medya hesabından tehditlerde bulunan Tuğluk, "Erdoğan: şu anda Kobani'de düştü düşüyor. Çok beklersin... Bil ki, Kobani düşerse Ankara'da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder!" ifadelerini kullandı.Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kobani için "Türkiye, Kobani'nin Kürtler için ne anlama geldiğini çok ağır bedel ödeyerek öğrenecek" diyerek hadsiz ifadeler kullanmıştı. İddianamede, Bilgen'in bu sözlerinin çağrısının ülke bütünlüğüne kast eden, PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü kitleleri yönlendirme amacı taşıdığı belirtildi.