Silahlı suç örgütü elebaşı Oktar, en ağır cezayı cinsel suçlardan aldı

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA;

- A.K. ve Y.K.'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 kez 8 yıl hapis

- D.A'ya karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl hapis

- C.Ö.y'e karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl hapis

- Ç. Ç. , B. K., B. B., M. T., H. U., E. A., E.K., A. P., S. G., Y.A ve M.A.'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 kez 6 yıl hapis