Silahlı suç örgütü elebaşı Oktar, en ağır cezayı cinsel suçlardan aldı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında görülen 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada en ağır ceza elebaşı Adnan Oktar'a verildi.
Oktar'a kendi işlediği bireysel suçlardan verilen hapis cezaları şöyle:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan 9 yıl hapis
- Siyasal ve askeri casusluktan 8 yıl hapis
- FETÖ'ye yardım suçundan 6 yıl hapis
EN AĞIR CEZA CİNSEL SUÇLARDAN
- Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu;
-S.M'ye yönelik cinsel istismardan 13 yıl 6 ay hapis
- E.Z'ye yönelik cinsel istismardan 40 yıl 6 ay hapis
- D.A'ya yönelik cinsel istismardan 27 yıl hapis
- H.A'ya yönelik cinsel istismardan 27 yıl hapis
- B.Ö'ye yönelik cinsel istismardan 22 yıl 6 ay hapis
- M.N.G'ye yönelik cinsel istismardan 22 yıl 6 ay hapis
- S.S.'ye yönelik cinsel istismardan 13 yıl 6 ay hapis
NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI;
- B.K.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 30 yıl hapis
- A.B.ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 22 yıl 6 ay hapis
- B.B.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
- D.Ş.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
- E.B.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
- B.K.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
- M.T.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırıdan 36 yıl hapis
- N.S.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırıdan 30 yıl hapis
- F.Y.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırıdan 36 yıl hapis
- Ç.Ç.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırıdan suçundan 36 yıl hapis
- A.S.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
- B.Ç.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
- N.A'ya yönelik cinsel saldırı suçundan 18 yıl hapis
- H.N.Ü.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
- G.B.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 22 yıl 6 ay hapis
- İ.P.Y.'ye karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl 9 ay hapis
- S.R.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
- Ş.Y.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
- Z.C.Y.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 30 yıl hapis
- D.A.'ya yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl h
- B.T.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay hapis
- M.B.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
- S. Y.'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
- G.D.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay hapis
- H.U.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 30 yıl hapis
- K.M.S.'e yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
- B.B.Y.'ye karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan 36 yıl hapis
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA;
- A.K. ve Y.K.'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 kez 8 yıl hapis
- D.A'ya karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl hapis
- C.Ö.y'e karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl hapis
- Ç. Ç. , B. K., B. B., M. T., H. U., E. A., E.K., A. P., S. G., Y.A ve M.A.'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 kez 6 yıl hapis
EZİYET SUÇU;
- Ç.Ç. ve B.K.'ye yönelik, eziyet çekmelerine yol açacak davranışlarda bulunması nedeniyle 2 kez 3 yıl hapis
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ
- Ç.Ç., A.K., B.K, E. Y. E., A. P., D. A. ve R. M.'nin eğitim ve öğretim haklarının engellemesi suçundan 7 kez 6 yıl hapis
- A.Ş., E.K., M.E., A.K. ve H.Ö.'ye karşı kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 5 kez 2 yıl hapis
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ;
- U.C., B.İ., F.F.K., M.İ., O.A., T.K., M.T., M.K., T.I., M.G.A. ve H.Ö., A.E., A.K., D.A., C.K'ye karşı kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 15 kez 3 yıl hapis
TEHDİT SUÇU;
- Avukat Eser Çömlekçioğlu'na yönelik tehdit suçundan 3 yıl hapis