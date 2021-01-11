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haberi: Yağışın ardından barajlarındaki son durum açıklandı!

haberine göre; 'da son iki gündür etkili olan yağmur sonrası barajlardaki su miktarı uzun bir aranın ardından ilk kez yükseldi. İşte yağışın ardından barajlardaki son doluluk seviyesi...

İHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 10:35 Son Güncelleme: 11.1.2021 11:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Yağışın ardından İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı!

Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı.

Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün 21.13 seviyesine çıktı. Öte yandan, Meteoroloji İstanbul'da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti.

2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul'a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.

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Son dakika haberi: Yağışın ardından İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı!
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