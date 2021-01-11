Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Selçuk, bir önceki paylaşımında da, bugün yapılan bayrak töreni etkinliğini değerlendirmişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz.

SELÇUK'TAN BAYRAK TÖRENİ PAYLAŞIMI

Bugün yapılan bayrak töreni etkinliği için de bir paylaşım yapan Selçuk, "Fotoğrafa uzun uzun baktım. Bu ayrılık, uzun sürmesin daha... Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor; çocuklarımızın sesinde yükselen millî marşımız avlularda yankılanmalı. Maske, mesafe ve tedbirlerle çok ciddi yol aldık; lütfen, gayreti elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.