Sosyal mesafesiz kuyruk

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde toplu taşımada Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi de genelge kapsamında yaptığı çalışma ile HES Kodunu İstanbulKart'lara tanımlanmasını istedi. 15 Ocak'ta son bulacak tanımlama sonrasında HES kodunun işlenmediği İstanbulKart'lar toplu taşımada kullanılmayacağı gibi geçerli de olmayacağı duyuruldu. İstanbul'da toplu taşımada anonim kartların kullanma oranı yüzde 76 iken kişiye özel İstanbulKart kullanım oranı ise yüzde 24 olduğu belirtildi. İBB tarafından getirilen HES kodu tanımlama zorunluluğu ile anonim kartların kullanımı ortadan kalkacak bu da İBB'ye ek gelir getirecek.





SİSTEM HATA VERİYOR VATANDAŞ İLETİŞİM NOKTASINA GİDİYOR



15 Ocak itibari ile son bulacak İstanbulKart'a HES kodu tanımla işi nedeniyle İBB iletişim noktalarında ise kuyruklar oluştu. İBB tarafından sosyal mesafenin uygulanmadığı işlemler esnasında bazı vatandaşların maske takmadığı da görüldü. İstanbul meydanlarında yer alan iletim noktalarındaki yoğunluk vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.

Sistemsel arıza nedeniyle de vatandaşların hata kodu alması iletişim noktalarındaki yoğunluğu artırdı. Bunun yanında İBB'nin vatandaşa daha rahat hizmet verebilmek amacıyla yıllarca hizmette tuttuğu mobil iletişim noktalarının 31 Aralık itibariyle sonlandırdığı ve bu nedenle de sabit iletişim noktalarında yoğunluğun oluştuğu belirtildi. Bunun yanında İletişim Noktaları'nda çalışan personelin de İBB tarafından gereken önlemin alınmadığı için Kovid-19 virüsüne maruz kaldığı öne sürüldü.