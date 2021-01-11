Tekzip Cumhuriyeti! Cumhuriyet Gazetesi tekzip yemeye doymuyor

Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberleri yayımladığı tekzip metinleriyle bir kez daha ortaya çıkıyor. Attığı iftiralara karşı cevap ve düzeltme yayımlamak zorunda kalan Cumhuriyet'in bugünkü sürmanşeti cevap ve düzeltme metnine ayrıldı. Tekzip yiyen haberin Oda TV'ci Barış Terkoğlu'na ait olması dikkat çekti. Tekziplerden biri Terkoğlu'nun köşesinde yayınlandı.

2 Aralık'ta Yargının Çivisi Çıkmış" başlıklı haber dolayısıyla bugün sürmanşetten tekzip yayımlamak zorunda kalan Cumhuriyet Gazetesi, bunun yanında 3. ve 9. sayfalarında da tekzip yayımladı.

"ÇİRKİN BİR KARALAMA GİRİŞİMİ"

Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetten verdiği cevap ve düzeltme metninde şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Aralık 2020 tarihli nüshasında sürmanşetten "Yargının Çivisi Çıkmış" devamında 9. sayfada "Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yeni kitabı, yargıdaki durumu ortaya koyuyor" başlıklarıyla haber adı altında verilen metin halkın doğru haber alma hakkını gasp eden, yanıltıcı, basın etiği bağdaşmayan bir içerikle hazırlanmış olup müvekkili halkın nefretine maruz bırakmaya matuf çirkin bir karalama girişimidir."