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Tekzip Cumhuriyeti! tekzip yemeye doymuyor

, attığı iftiraların bedelini cevap ve düzeltme yayımlayarak ödüyor. Gazetenin bugünkü sayısında sürmanşet başta olmak üzere iç sayfalarda da cevap ve düzeltme metinleri yayımladı. Tekzip yiyen haberin Oda TV'ci 'na ait olması dikkat çekti.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:03 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:04 ABONE OL
Tekzip Cumhuriyeti! Cumhuriyet Gazetesi tekzip yemeye doymuyor

Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberleri yayımladığı tekzip metinleriyle bir kez daha ortaya çıkıyor. Attığı iftiralara karşı cevap ve düzeltme yayımlamak zorunda kalan Cumhuriyet'in bugünkü sürmanşeti cevap ve düzeltme metnine ayrıldı. Tekzip yiyen haberin Oda TV'ci Barış Terkoğlu'na ait olması dikkat çekti. Tekziplerden biri Terkoğlu'nun köşesinde yayınlandı.

2 Aralık'ta Yargının Çivisi Çıkmış" başlıklı haber dolayısıyla bugün sürmanşetten tekzip yayımlamak zorunda kalan Cumhuriyet Gazetesi, bunun yanında 3. ve 9. sayfalarında da tekzip yayımladı.

"ÇİRKİN BİR KARALAMA GİRİŞİMİ"

Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetten verdiği cevap ve düzeltme metninde şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Aralık 2020 tarihli nüshasında sürmanşetten "Yargının Çivisi Çıkmış" devamında 9. sayfada "Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yeni kitabı, yargıdaki durumu ortaya koyuyor" başlıklarıyla haber adı altında verilen metin halkın doğru haber alma hakkını gasp eden, yanıltıcı, basın etiği bağdaşmayan bir içerikle hazırlanmış olup müvekkili halkın nefretine maruz bırakmaya matuf çirkin bir karalama girişimidir."

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Tekzip Cumhuriyeti! Cumhuriyet Gazetesi tekzip yemeye doymuyor
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