Yerli ve milli medyayı tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'i hedef alarak yerli ve milli medyayı susturma gayretine girişmişti. A Haber'den Kılıçdaroğlu'na tarihi bir cevap geldi.

FETÖ'CÜLERİN A HABER'İ BASMAYA YÖNELİK İTİRAFLARINI HATIRLATTI



Memleket Meselesi programında 15 Temmuz iddianamesinde FETÖ'cülerin A Haber itiraflarına yer verildi.



Darbeciler, ''Ben A Haber kanalına gideceğimi bilmiyordum, zaten araç trafik yoğunluğundan dolayı geri dönüp kışlaya geldi. Bizde ağaçlık bölgede beklemeye devam ettik. Hücum yeleği olan, isimlerini bilmediğim 4-5 tane rütbeli nizamiyenin önünde bekliyordu. Bir araba gelip onları aldı ve içlerinden bir tanesi 'A Haber'i basmaya gidiyoruz' dedi ve araca binerek ayrıldılar.'' itiraflarında bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz | Video

İPE SAPA GELMEZ SÖZLER A HABER'İ KORKUTMAZ



A Haber Sunucusu Haktan Uysal, eli kanlı darbecilerin tehditlerini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun ipe sapa gelmez sözlerinin A Haber'i korkutmayacağını belirtti.

"ÇOK DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİR"



Uysal, "Terör örgütünden korkan bir yayın grubu değiliz. Elbette CHP liderinin sözleri kendisini bağlar ama bir tehdit ya da korkutma varsa bu anlamda muhattabı biz olamayacağımızı çok daha iyi bilmesi gerekir" dedi.