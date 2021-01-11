Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yerli ve milli medyayı tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz

Yerli ve milli medyayı tehdit eden 'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri 'i korkutmaz

Başkanı , yerli ve milli şuurla yayın yapan 'i hedef alarak susturma gayretine girişti. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ardından A Haber'den cevap gecikmedi. A Haber sunucusu , Kılıçdaroğlu’nun ipe sapa gelmez sözlerinin A Haber’i korkutmayacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 00:27 Son Güncelleme: 12.1.2021 01:02 ABONE OL
Yerli ve milli medyayı tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'i hedef alarak yerli ve milli medyayı susturma gayretine girişmişti. A Haber'den Kılıçdaroğlu'na tarihi bir cevap geldi.

FETÖ'CÜLERİN A HABER'İ BASMAYA YÖNELİK İTİRAFLARINI HATIRLATTI

Memleket Meselesi programında 15 Temmuz iddianamesinde FETÖ'cülerin A Haber itiraflarına yer verildi.

Darbeciler, ''Ben A Haber kanalına gideceğimi bilmiyordum, zaten araç trafik yoğunluğundan dolayı geri dönüp kışlaya geldi. Bizde ağaçlık bölgede beklemeye devam ettik. Hücum yeleği olan, isimlerini bilmediğim 4-5 tane rütbeli nizamiyenin önünde bekliyordu. Bir araba gelip onları aldı ve içlerinden bir tanesi 'A Haber'i basmaya gidiyoruz' dedi ve araca binerek ayrıldılar.'' itiraflarında bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz | Video

İPE SAPA GELMEZ SÖZLER A HABER'İ KORKUTMAZ

A Haber Sunucusu Haktan Uysal, eli kanlı darbecilerin tehditlerini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun ipe sapa gelmez sözlerinin A Haber'i korkutmayacağını belirtti.

"ÇOK DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİR"

Uysal, "Terör örgütünden korkan bir yayın grubu değiliz. Elbette CHP liderinin sözleri kendisini bağlar ama bir tehdit ya da korkutma varsa bu anlamda muhattabı biz olamayacağımızı çok daha iyi bilmesi gerekir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli ve milli medyayı tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi cevap: İpe sapa gelmez sözleri A Haber'i korkutmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA