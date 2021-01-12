AK Parti'den "Sözde Cumhurbaşkanı" diyen Kılıçdaroğlu'na: Çünkü Allah kalp gözünü kapatmış

AK Parti Şişli 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Kaya, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir yıl geçirdiğini, salgınla mücadelede Türkiye'nin çok başarılı bir performans sergilediğini anlattı.

AŞILANMA SIRASINI AÇIKLADI

Kaya, şöyle konuştu:

"Şu gerçeği gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkeleri pandemiyle mücadelede sınıfta kaldı. Türkiye'nin ortaya koyduğu pandemiyle mücadele, gerçekten dünyanın örnek aldığı bir mücadele oldu. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nden çok daha önce pandemiyle mücadele stratejisini ortaya koydu ve bu konuda atılması gereken bütün adımları attı. Sevgili kardeşlerim evet, büyük zorlu bir dönemi sizlerle birlikte atlatıyoruz, yaşıyoruz. Ama çok yaklaştı, artık yerli aşımıza da üçüncü faza geçildi. Aşılarımız da gelmeye başladı. Başta sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız sırayla tüm toplumu inşallah aşılamak için, büyük bir planın, hazırlığın içerisindeyiz. Bu konuda da gerçekten örnek bir modeli sağlık bakanlığımız çalıştırıyor. Peki Türkiye bu kadar planlı bir şekilde çalışırken, dünya ne yaptı? Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkeler ne yaptı biliyor musunuz? Birbirlerinin maskelerine el koydu. Yaşlılarını bakım evlerinin önünde ölüme terk etti ve adeta bir korsan savaşları yaşandı dünyanın farklı ülkelerinde. Ama bütün bunlar olurken Türkiye kendi vatandaşına ücretsiz sağlık hizmetini ilacına kadar verirken, aynı zamanda "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" diyerek tam 155 ülkeye sağlık, ihtiyaçlar noktasında destek oldu. Bakın, G7 ülkelerine bir bakın. Almanya'nın ya da Amerika'nın 'Şu ülkeye yardım etti' duyduk mu bu dönemde? Duymadık. Ama Türkiye 155 ülkeye tıbbi ihtiyaçlar noktasında destek oldu. Niçin? Biz biliyoruz ki zor zamanlarda yapılan yardımın kıymeti, hiçbir şeyle kıyaslanamaz. 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' Bizim Türkiye Cumhuriyetimizin uçağı Filistin'e de gitti, Avrupa'ya gitti. Niçin? Biz inanıyoruz ki zor zorluklar karşısında yardımlaşmak bizim inancımız gereğidir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin 18 yılda ortaya koyduğu başarılı sağlık sistemi ve şehir hastaneleri sayesinde Türkiye'nin pandemi sürecini kolaylıkla atlattığını anlatan Kaya, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan yoğun bakım krizlerinin Türkiye'de yaşanmadığını söyledi.

KILÇDAROĞLU'NA "EDEPTEN YOKSUN ŞAHSİYET" DEDİ

Tüm bu olumlu çalışmaları ana muhalefetin görmediğini öne süren Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Sayın cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyen edepten yoksun şahsiyet dünyanın bu mücadelede nasıl sınıfta kaldığını görmesi lazım ama görmüyor. Görmez. Çünkü Allah kalp gözünü kapatmış. Rabbim kalp gözünü açsın inşallah. Hani ne yaptınız diyor ya, sadece 45 gün içerisinde Türkiye'de, İstanbulumuzda 2 pandemi acil durum hastanesi inşaa ettik. Ve o hastaneler sayesinde İstanbul pandemiyle mücadelede hiçbir zaman yatak sorunu yaşamadı. Hiçbir zaman yoğun bakımda bir hastanın çevrildiği olmadı. Kendileri sözde bir pandemi acil durum hastanesi yapıyordu Adana'da. Ne oldu? Adeta çadır gibi alan yaptılar, hiçbir cihazı yok, hiçbir ekipman yok, hiç de hasta kabul ettiğini görmedik."

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ilçe başkanlarıyla parti yöneticileri de hazır bulundu