FETÖ’nün yargı ayağına büyük operasyon! Hakim-savcı çalışma evleri deşifre oldu

Edirne'de FETÖ'nün yargı ayağına yönelik büyük operasyon başladı. Fetullahçı Terör örgütünün Hakim-Savcı yapılması için oluşturduğu evlere yönelik Edirne merkezli operasyonda 8'i kurum avukatı, 20 şüpheli gözaltına alındı. İtirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda yürüyen soruşturma dosyasında çok sayıda aktif yargı mensubunun da bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik itirafçı olan mahrem imamların verdiği bilgiler doğrultusunda yürüttüğü soruşturmada, örgütün hakim-savcı evleri deşifre oldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hakim-Savcı çalışma evlerine yönelik aralarında 8 kurum avukatının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

YARGI YAPILANMASINI BIRAKMADILAR



Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin Hakim-Savcı yapılması için oluşturulan evlerde sınavlara hazırlandığı bu kapsamda birçok FETÖ üyesinin hakim-savcı olarak aktif görev yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat olan Hakan T.'yi Rize'de,



Mücahit K.'yi Kahramanmaraş'ta Ayhan B.'yi Elazığ'da, Ahmet A.'yı Kırıkkale'de, Ekrem Y.'yi Konya'da, Selim E. ee Erdi A.'yı İstanbul'da, Murat Ç.'yi ise Yalova'da gözaltına aldı. FETÖ üyelerini sınavlara hazırlayan 12 mahrem abinin de yakalandığı operasyonda, örgütün yargı yapılanmasına bir kez daha darbe vuruldu. Örgüt üyelerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanmasına rağmen yargı da yeniden yapılanma faaliyetlerini yürüttükleri öğrenildi. Soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.