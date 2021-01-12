FETÖ'ye bir darbe de İstanbul Jandarması'ndan

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlediği operasyonlarla haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliyi yakalamak için büyük çaplı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken 32 şüpheli şahıs yakalandı.

ANKESÖR SORUŞTURMASI



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturma dosyasına istinaden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market vb kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA) personeli, kapatılan askeri okul öğrencileri ve Mahrem İmamlara yönelik olarak; askeri mahrem yapılanması içinde bulunan 51 şüpheli hakkında; (İstanbul(31), Tekirdağ(2), Kahramanmaraş(1), Erzurum(1), Şanlıurfa(1), Samsun(1), Ankara(1), Kayseri(1), Balıkesir(1), Şırnak(1), Adana(1), Isparta(1), Sakarya(1), Amasya(1), İzmir(1),Yurtdışı (5) toplam (15) ilde operasyon başlatıldı.

GÖREVDEKİ ŞAHISLAR YAKALANDI

Yakalanmasına karar verilen asker şahısların (1) Binbaşı, (1) Yüzbaşı, (3) Üsteğmen, (5) Teğmen, (8) Astsubay, (1) Uzman Çavuş ve (20) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi olduğu, (12) Mahrem İmamdan (3) ünün çeşitli kurumlarda aktif görevde bulunduğu belirlendi.



Jandarma ekiplerince elde edilen bilgiler ışığında 12 Ocak 2021 günü sabah: 06.00'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 32 şüpheli şahsı yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin Jandarma'daki sorgulamalarının devam ettiği yakalanmasına karar verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.