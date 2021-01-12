Kadıköy'de 3 değnekçi gözaltına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince; Kadıköy İlçesi Mandıra Caddesi Güven Sokak üzerinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptıkları tespit edilen, Ümit U., Ömer A. ve Musa Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

TUTANAKLA TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahıslara 2918 sayılı K.T.K nın 79. Maddesi (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlemlerin yapılabilmesi için Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine tutanakla teslim edildi.