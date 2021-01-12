‘Katliamı HDP azmettirdi’

DEAŞ bahanesiyle 37 insanın katledildiği vahşetin sanıkları kendilerini HDP'nin azmettirdiğini anlattı. Davada yargılanan 108 sanıktan 38'i ise 10 milyon ödüllü Kırmızı Liste'de yer alan terörist çıktı.Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin hayatını kaybettiği ülke genelindeki olayların faillerinden bazıları, sorgularında dönemin HDP Eş Başkanları ile parti yöneticilerinin çağrısı üzerine eylemlere katıldıklarını söyledi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı davanın iddianamesinde, olay tarihinde sokaklarda terör faaliyetlerine katılan örgüt mensuplarının beyanları yer aldı.DEAŞ bahanesiyle 2014'te girişilen eylemde onlarca vatandaş katledildi. Yasin Börü ve kurban eti dağıtan arkadaşları da katledilenler arasında yer aldı.Aralarında dönemin HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan sanıklar hakkında, 38'er kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile binlerce yıla varan süreli hapis cezası isteniyor. Sanıklar, 26 Nisan'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Diğer taraftan yargılanacak 108 sanığın 38'inin, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan "Terörden Arananlar Listesi"nin 10 milyon lira ödülle aranan "Kırmızı Liste"de yer aldıkları belirlendi.